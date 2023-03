Fino all'8 apriel, presso la biblioteca comunale di San Giorgio su Legnano, la mostra 'Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso'.

Fino all'8 apriel, presso la biblioteca comunale di San Giorgio su Legnano, la mostra 'Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso'. Libri in lingua per bambini in età prescolare (albanese, arabo, cinese, francese, inglese, romeno, russo, spagnolo, tedesco e urdu). L'iniziativa è visitabile durante gli orari di apertura della stessa biblioteca (lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30, sabato dalle 10 alle 13).

