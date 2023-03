La Passione di Cristo nell'arte e nella fede

Un incontro emozionante, ricco di suggestioni, riflessioni e, ovviamente, preghiera. Venerdì 17 marzo la chiesa parrocchiale di San Martino di Inveruno ha ospitato padre Andrea Dall’Asta, gesuita, direttore del Museo San Fedele di Milano, collaboratore di Avvenire e La Civiltà Cattolica. L’appuntamento quaresimale del venerdì sera, voluto dal parroco don Marco Zappa, era intitolato ‘La preghiera nell’arte’ ed è stato animato dalla corale parrocchiale. Con un’intensa narrazione si è ripercorso il modo ed il senso con cui artisti e pittori hanno raffigurato, nel corso dei secoli, i momenti della morte e resurrezione di Gesù Cristo. Un modo diverso, ma davvero eccezionale, per avvicinarsi alla Settimana Santa.

