Venerdì 31 marzo alle 21 si terrà presso la Sala Virga di Inveruno la serata culturale ‘L’ultimo vallone selvaggio: in difesa delle cime bianche’. Annamaria, Francesco e Marco sono tre amici appassionati di natura e fotografia, che da anni si battono per la salvaguardia di uno degli angoli più belli, e ancora selvaggi, della Valle D’Aosta. Nel loro progetto faranno conoscere le particolarità di questo luogo incontaminato, raccontando anche dei progetti umani che lo minacciano. Inoltre, sono già aperte le iscrizioni per il corso di escursionismo base (E1) che si terrà dal 26 aprile all’11 giugno. Per iscrizioni (i posti sono limitati), basta scrivere una mail a: scuolaescursionismoticinum [at] gmail [dot] com o chiamare il numero 371/4245848.

