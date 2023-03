'Intraprendenti, tenaci...': anche Pintetta Marcora

Ultimo appuntamento de l'autore della domenica. Domenica 26 marzo, alle 16.30, allora in biblioteca ad Inveruno ci sarà la presentazione del libro 'Intraprendenti, tenaci, appassionate', curato dal Centro Studi Territoriali.

Ultimo appuntamento de l'autore della domenica. Domenica 26 marzo, alle 16.30, allora in biblioteca ad Inveruno ci sarà la presentazione del libro 'Intraprendenti, tenaci, appassionate', curato dal Centro Studi Territoriali. "Tra le tante donne descritte nell'opera, troviamo anche la coraggiosa staffetta partigiana, Pinetta Marcora, sorella del nostro illustre concittadino e alla quale dedicheremo la dovuta attenzione - spiegano - Le pagine di questo libro, sono un sorprendente quanto accurato lavoro di ricerca a più mani. Storie vere ed emozionanti che hanno come protagoniste donne di diverse epoche ed estrazione sociale che con il loro lavoro e i loro traguardi hanno fornito un contributo significativo ai nostri paesi. Tante sorprese, curiosità e aneddoti legati al passato e alla nostra gente". Per informazioni 02/9788121 oppure biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!