130 voci per la solidarietà

Il canto fa bene. È vero ma in questo caso il canto fa il bene. A seguito dei tragici eventi tellurici che si sono verificati in Turchia e in Siria il Coro Alpino Sestese, si è organizzato per una raccolta fondi nei confronti delle popolazioni colpite appunto dal terremoto. "Il nostro coro è sempre stato impegnato su questo fronte, canto amicizia e solidarietà sono racchiuse nell' acronimo del nostro nome C.A.S. e lo spirito dei coristi è sempre stato quello di poter essere d'aiuto (ne sono l'esempio la partecipazione attiva alla ricostruzione, dopo il terremoto del Friuli nel 1976, oltre ai numerosi concerti di raccolta fondi per gli eventi più recenti). Eravamo consapevoli che lo stesso desiderio fosse nel cuore di tutti coloro che cantano e fanno parte di organizzazioni come le nostre: ecco perché abbiamo pensato di coinvolgere alcuni cori amici dei paesi limitrofi, da cui abbiamo ottenuto immediatamente la disponibilità, con i quali pianificare ed organizzare una serie di concerti che inizieranno sabato 25 marzo nell'Abbazia di Sesto Calende e termineranno il 2 dicembre presso la chiesa della collegiata di Arona". La serata che si svilupperà in una prima parte con dei canti esibiti dai 5 cori e una seconda in cui vedrà i 130 coristi coinvolti cantare in un unico coro e vedrà la presenza del Cav.Marco Rodari (conosciuto come il Claun Pimpa) o un suo delegato al quale verranno affidate le donazioni della serata per un progetto legato ai bambini di ALEPPO. "Auspichiamo in una grande partecipazione a tutte le serate che promuoveremo, dicono i referenti dei cori (Arnica di Laveno, La Rocca di Arona, Le voci del Rosa di Busto Arsizio, il Penna Nera di Gallarate e il Coro Alpino Sestese di Sesto Calende), soprattutto per la causa che abbiamo scelto di sostenere che lega il nostro territorio (IL PIMPA infatti è della provincia di Varese) ai territori colpiti dal sisma (ad Aleppo opera l'associazione del Cav.Marco Rodari)". Il primo appuntamento sarà quindi sabato 25 marzo alle 20.45 in Abbazia di San Donato a Sesto Calende.

