Dottor Moi: 2 mila pazienti

Dottor Moi: accolta da Asst Ovest Milanese la richiesta di aumentare il massimale dei suoi pazienti. Così, ecco che si sale ora a 2 mila.

Dottor Moi: accolta da Asst Ovest Milanese la richiesta di aumentare il massimale dei suoi pazienti. Così, ecco che si sale ora a 2 mila. “Sono sollevato da questa comunicazione perché tale decisione consente al momento di superare le criticità dei concittadini senza medico di medicina generale - ha commentato il sindaco di Magnago e Bienate, Dario Candiani - Inoltre per chi ha dovuto ricorrere al medico con ambulatorio nei paesi vicini, potrà valutare di tornare a fruire nel nostro Comune. Ringrazio il dottor Moi ed i responsabili del servizio Cure Primarie di Asst. Continueremo, comunque, a sollecitare le realtà direttamente interessate affinché le criticità dettate possano trovare soluzione nel medio periodo, assicurando soprattutto ai più fragili di poter avere il medico di medicina generale nel proprio comune, cosa che in molte zone purtroppo non avviene”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!