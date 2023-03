Musica... per l'AIDO

Una serata evento per ringraziare tutti i donatori e sostenitori di AIDO che, quest'anno, celebra i 50 anni di attività con le musiche dei 'Ragazzi 2000' e 'The Heartbeats'.

Tornano a calcare il palco della Sala della Comunità di Cuggiono i 'Ragazzi 2000', l'appassionante gruppo rock che fa rivivere le emozioni delle cover anni '60 e '70. L'appuntamento è per sabato 18 marzo, nel cinema teatro dell'Oratorio di Cuggiono, per una serata benefica in favore dell'AIDO. Oltre a una divertente serata a ingresso gratuito, con gli intramezzi del Giangi, si potrà ascoltare buona musica e riflettere sull'importanza della donazione degli organi. Insieme ai 'Ragazzi 2000' ci sarà anche l'esibizione dei 'The Heartbeats'.

