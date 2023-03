Due arti di grande fascino che si uniscono nella palestra di via Giolitti. Lunedì 20 marzo, dalle 19.30 alle 21, infatti ecco il corso di spada.

Due arti di grande fascino che si uniscono nella palestra di via Giolitti a Castano. Lunedì 20 marzo, dalle 19.30 alle 21, infatti ecco il corso di spada per tutte le categorie tra i 12 e i 17 anni (direzione tecnica Fijlkam Lombardia, maestro Riccardo Zambotto cn 7° dan). Un momento di studio e confronto; l’apprendimento progressivo per padroneggiare nozioni di primaria importanza comuni nel karate e nello iaido, il Tai-Sabaki (movimenti del corpo), il maai (la distanza) e lo hyoshi (il ritmo del karate).

