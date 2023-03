Una panchina rosa: "Prevenire è vivere"

La prima nel Castanese. In ricordo di Marina (scomparsa l'anno scorso), ma anche per tutte le donne che non ci sono più o per chi ogni giorno sta combattendo contro il cancro. Una panchina rosa, simbolo di vicinanza, sostegno e sensibilizzazione.

La prima nel Castanese. In ricordo di Marina (scomparsa l'anno scorso), ma anche per tutte le donne che non ci sono più o per chi ogni giorno sta combattendo contro il cancro. Una panchina rosa, simbolo di vicinanza, sostegno e sensibilizzazione. L’hanno inaugurata a Nosate e proprio da qui si è voluto lanciare nuovamente quel messaggio sull’importanza della prevenzione. Perché prevenire è vivere, proprio come c’è scritto sulla targhetta che è stata messa appunto sulla stessa panchina. "Un momento importante per tutti noi e per il territorio intero - ha commentato il sindaco Roberto Cattaneo - Sono orgoglioso di questo appuntamento, per non dimenticare le persone che, purtroppo, a causa della malattia ci hanno lasciato e per quelle che, quotidianamente, sono impegnate nella difficile battaglia contro il tumore. E' importante ribadire come la prevenzione sia fondamentale e continueremo, quindi, a ripeterlo sempre".

"PREVENIRE E' VIVERE": UNA PANCHINA ROSA



