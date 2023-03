Malpensa hub passeggeri?

Malpensa di nuovo hub passeggeri come Fiumicino? Ma cosa significa in concreto Hub? Hub è un aeroporto con un grande movimento di passeggeri e di rotte aeree di lungo raggio.

Malpensa di nuovo hub passeggeri come Fiumicino? Ma cosa significa in concreto Hub? Hub è un aeroporto con un grande movimento di passeggeri e di rotte aeree di lungo raggio che accoglie passeggeri provenienti da voli di corto e medio raggio diretti appunto verso località a lunga distanza coperte solo da Hub. Per diventare Hub occorre avere una solida compagnia aerea che abbia una flotta di almeno 80 aerei di lungo raggio e che decida di stabilire la sua base operativa in quell’aeroporto, cosi’ da diventare il perno ( hub) verso il quale i raggi portano il traffico in transito per i voli intercontinentali.

Le sorti dello scalo varesino, sono collegate alla vendita della compagnia aerea ITA ( ex Alitalia n.d.r.) a Lufthansa (compagnia aerea tedesca); fonti qualificate (Dealflower n.d.r.) affermano, infatti, che il governo nazionale Meloni stia elaborando un progetto per riportare Malpensa al ruolo di hub anche esteso al traffico dei passeggeri come contropartita alla vendita di ITA.La firma dell’accordo è prevista per la fine di Marzo.

Lufthansa rileverebbe una quota di proprietà ITA (40%) per poi arrivare nel 2025 al controllo totale di ITA ed espandere cosi’ il traffico aereo di Malpensa. Finora controllata dal Ministero dell’Economia e gravata da problemi finanziari e da costanti perdite, Ita ha riscosso il grande interesse di Lufthansa: “La volontà di integrare ITA con Lufthansa risiede nel forte interscambio del Paese a livello globale tramite viaggi d’affari e privati , con la sua forte economia orientata all’esportazione ed al suo ruolo turisticamente piu’ attrattivo d’ Europa” si legge nel comunicato stampa emesso da LUFTHANSA. Dopo Fiumicino, Malpensa è il secondo aeroporto italiano per traffico passeggeri; da qui nel 2022 son arrivati 21,3 milioni di passeggeri grazie anche all’incremento della parte intercontinentale dei voli.

