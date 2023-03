Un'ulteriore occasione per parlare di inquinamento ambientale e cambiamento climatico. L’Assessorato all’Ambiente di Magnago ha organizzato l'incontro 'Eco-Immunità'.

Un'ulteriore occasione per parlare di inquinamento ambientale e cambiamento climatico. L’Assessorato all’Ambiente di Magnago ha organizzato per il prossimo 24 marzo, alle 2045 in sala Lambruschini, l'incontro 'Eco-Immunità' (7 cose che potete fare subito per un ambiente più immune all'inquinamento e al cambiamento climatico). Relatore sarà il dottor Graziano Beolchi, medico specialista in igiene e medicina preventiva, fondatore di 'Fabbrica Ambiente' e autore del quaderno sulla 'Eco-Immunità'. Introdurrà la sera, il consigliere comunale delegato all'Ambiente e alla Transizione Ecologica, Emanuele Brunini.

