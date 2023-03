Prima e terza domenica... al Mercatino

Antiquariato, modernariato, hobbisti, vintage e molto altro ancora. Non è domenica a Castano (o meglio, per essere più precisi, la prima e la terza di ogni mese), insomma, senza il Mercatino delle Pulci.

Antiquariato, modernariato, hobbisti, vintage e molto altro ancora. Non è domenica a Castano (o meglio, per essere più precisi, la prima e la terza di ogni mese), insomma, senza il Mercatino delle Pulci. Già, perché le bancarelle in piazza Ardizzone proprio in quelle giornate sono diventate ormai un appuntamento fisso per la città, ma in generale per tutto il territorio attorno. L’occasione, alla fine, per ritrovarsi, stare insieme, trascorrere qualche ora girando tra i tanti espositori presenti, cercare anche alcuni oggetti particolari e caratteristici e, ovviamente, fare acquisti. “Sono davvero tanti gli espositori che ogni volta arrivano - spiega l’organizzatore Alessandro Di Giacomo - E molte le persone che non si lasciano scappare questa bellissima opportunità. Siamo contenti della buona riuscita dell’iniziativa e vorremmo ringraziare il Comune e il sindaco per la collaborazione dimostrata nella programmazione e preparazione”.

MERCATINO DELLE PULCI: APPUNTAMENTO FISSO



