Nuova sala 'premium'

E’ la sala vip piu’ esclusiva di tutto l ‘aeroporto tale da presentarsi come fiore all’occhiello per i viaggiatori non solo europei ma anche del mondo arabo.

Dall'1 marzo è aperta la SALA PREMIUM all’aeroporto di Malpensa (area imbarchi extra

Schengen), una sala di attesa del volo per clientela BUSINESS. E’ la sala vip piu’ esclusiva di tutto l ‘aeroporto tale da presentarsi come fiore all’occhiello per i viaggiatori non solo europei ma anche del mondo arabo.

510 metri quadrati di spazio arredati con pareti imbottite in pelle e con lunghe pareti in vetro che ospitano persino un bar ristorante costantemente presidiata da personale qualificato , una zona lavoro ed una zona conversazione.

E per i “ supervip”… perfino docce e non ultimo anche una zona dedicata alle preghiere ( previsti dei rubinetti per pratiche religiose con l’acqua).

Perché realizzarla ? Presto detto : “ esiste una forte domanda di passeggeri che richiedono servizi esclusivi” commenta Luigi Battuello (Commercial director non aviation business di Sea n.d.r. ). Questa SALA PREMIUM è stata realizzata negli spazi abbandonati da ALITALIA ,quando nel 2016 aveva deciso di ridurre drasticamente i voli da e su Malpensa pur avendo investito molto denaro per realizzarla e… lasciata poi per qualche anno inutilizzata per essere poi essere presa in gestione da SEA .

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!