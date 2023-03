Un 'set' per le donne

A Boffalora sopra Ticino, nonostante il Naviglio ancora in secca, vi è una bellissima installazione per poter fare suggestive fotografie in questa giornata speciale.

La festa della donna è un'occasione speciale per omaggiare tutte le ragazze, mamme, donne, nonne... che ogni giorno rendono speciale le nostre vite. Un giorno per fermarsi e ringraziarle della loro presenza, del loro 'esserci', del loro stare accanto e rendere migliore il mondo in cui viviamo.

A Boffalora sopra Ticino, nonostante il Naviglio ancora in secca, vi è una bellissima installazione per poter fare suggestive fotografie in questa giornata speciale. Il primo 'scatto', ovviamente, non poteva non farlo il sindaco Sabina Doniselli, sempre molto attenta a rendere speciale gli splendidi angoli del paese.

