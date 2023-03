L'acqua pubblica... per tutti

Da sabato 4 marzo la 'Casa dell'Acqua' è una realtà anche per Cuggiono ed è ora di libero utilizzo per i cittadini.

Un'opera attesa da ormai diversi anni, i cui progetti si sono sviluppati ed intrecciati nel tempo, fino all'avvio dei lavori dello scorso settembre. Da sabato 4 marzo la 'Casa dell'Acqua' è una realtà anche per Cuggiono ed è ora di libero utilizzo per i cittadini.

Alla particolare inaugurazione, alla presenza di diversi cittadini, il sindaco Giovanni Cucchetti, l'Assessore Sandro Guzzini e il Presidente di Amiacque Pierluigi Arrara. Ai presenti è stata data una bottiglia di vetro in omaggio.

"Ora è possibile prelevare acqua naturale senza limiti - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti - L'acqua frizzante, invece, puó essere prelevata gratuitamente con la propria tessera sanitaria con un limite di 12 litri a settimana per tessera. Si ricorda che viene erogato mezzo litro di acqua alla volta".

