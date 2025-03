"Dov'è l'attenzione all'ambiente?"

Il gruppo di Fratelli d'Italia: "Guardiamo il nostro paese, che versa in un degrado crescente e palpabile, e riflettiamo sulle promesse e sulle scelte fatte dall’attuale Amministrazione in questi anni".

Ci domandiamo se deturpare un’area destinata a gioco e verde tagliando alberi sani, per un parcheggio in via De Gasperi, dandone responsabilità alle richieste dei cittadini, fosse opera necessaria per il nostro paese! E che strano…nessuna protesta da parte delle associazioni ambientaliste, sempre molto vivaci.. nessuno si è incatenato agli alberi, né ha fatto manifestazioni green per salvare alberi ultradecennali. Li avevamo visti in Largo Borghi, ma forse ora le priorità sono altre.

Anche il progetto per un’operazione di trasformazione urbanistica da Agricolo- commerciale a industriale in via Somma, con la distruzione di 45.000 mq di campo agricolo per trasferire un fabbricato ad uso produttivo industriale e relative opere esterne, tanto desiderato dall’Amministrazione è la riprova che le promesse…sono solo promesse. Anche qui, nessuna protesta da parte delle associazioni ambientaliste.

Al momento, fortunatamente, l’operazione è bloccata su indicazione dei vari Soggetti competenti in materia ambientale (ARPA, ATS, Parco del Ticino etc).

Nell’interrogazione che abbiamo presentato (a cui non è ancora stata data risposta)

abbiamo sottolineato come, oltre a non aver comunicato l’aumento nel rispetto delle famiglie e dei loro impegni finanziari, ci sono forti disparità con i costi mensa dei paesi vicini a Cuggiono

In una seconda interrogazione chiediamo conto all’Amministrazione dell’immotivato e sproporzionato incremento dei Servizi Cimiteriali, ben oltre gli indicatori ISTAT, ivi compreso quanto stabilito nel contratto stipulato con la Società Faccendini/Vergani.

E da ultimo, ma non meno importante: la cartolina del progetto della nuova

Piazza San Giorgio, una visione dell’attuale Amministrazione dai costi piuttosto pesanti, senza parcheggi e il mantenimento della strada provinciale.

Chissà cosa ne pensano i pochi commercianti rimasti in piazza…

Ci chiediamo dove troveranno la copertura economica…o forse lasceranno la spesa in eredità alla futura amministrazione…

