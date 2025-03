"A proposito di alberi..."

"Siamo convinti che la partecipazione e l’iniziativa dal basso sia importante, vorremmo ripiantare alberi in via Roma. Chi vuole approfondire lo aspettiamo sabato 29 marzo alle 16 presso 'Le Radici e le Ali'".

Per molti i parcheggi sono una priorità. L’uso dell’auto anche per spostamenti minimi è una delle cause anche se ovviamente non l’unica, alla base di questa richiesta. Piazza San Giorgio intasata di auto è lì a testimoniarlo. Ultimamente, per realizzare parcheggi, sono stati abbattuti una decina di alberi che, al netto di quelli ammalati, almeno in parte, pensiamo si sarebbero potuti salvare. E questo sarebbe accaduto se ci fosse stata una maggiore attenzione e partecipazione, nonostante il progetto fosse stato annunciato a dicembre sull’informatore comunale, notizia evidentemente sottovalutata da noi cittadini, e probabilmente al di là del gioco delle parti, vista con favore da tutti i gruppi politici.

Una occasione persa che ci interroga sul ruolo di noi abitanti soprattutto quando le decisioni incidono sull’assetto dei nostri quartieri.

Proprio perché siamo convinti che la partecipazione e l’iniziativa dal basso sia importante, lanciamo una proposta, senz’altro impegnativa ma certamente realizzabile, che ci piacerebbe possa essere condivisa, costruita e realizzata nel modo più largo e inclusivo possibile, coinvolgendo famiglie, associazioni, scuole, bambini, istituzioni: la ripiantumazione totale di Via Roma (via degli alberelli). Da una decina di anni è priva di un centinaio di alberi (morti per mancanza di cure adeguate nel periodo estivo dopo la piantumazione primaverile) e da allora mai sostituiti.

Sappiamo che un’operazione del genere non sia uno scherzo, ma siamo altrettanto convinti che in modo partecipato si possa fare. Sarebbe una indicazione forte, un segnale di attenzione di cura vera nei confronti del nostro paese, che se vuole migliorarsi, ci deve vedere partecipi in prima persona e non solo spettatori o peggio tifosi. Invitiamo chi vuole incominciare ad approfondire la proposta a un primo incontro sabato 29 marzo alle 16 a Le Radici e le Ali, via San Rocco 48.

Giovanni Colombo, Brunilde Castano, Camilla Fusé, Oreste Magni, Domenico Sorrenti, Maria Teresa Benedetti, Cristina Costariol, Silvio Pastori, Nora Picetti

Foto del Museo Storico Civico cuggionese

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!