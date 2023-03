Oldani referente di Patto Ecologista Riformista

Il presidente della Federazione Nazionale di P.E.R., Patto Ecologista Riformista, Donato Di Zenzo, ha conferito l'incarico di referente per la Provincia di Milano a Pierluca Oldani, attualmente sindaco del Comune di Casorezzo e componente del consiglio direttivo di ANCI Lombardia.

Il presidente della Federazione Nazionale di P.E.R., Patto Ecologista Riformista, Donato Di Zenzo, ha conferito l'incarico di referente per la Provincia di Milano a Pierluca Oldani, attualmente sindaco del Comune di Casorezzo e componente del consiglio direttivo di ANCI Lombardia. Riportiamo qui di seguito la prima dichiarazione di Pierluca Oldani nel suo nuovo ruolo: "Ringrazio il presidente Di Zenzo per la fiducia che mi ha accordato. Inizia immediatamente il mio impegno a favore di PER, con il pragmatismo che ci contraddistingue. Dichiaro fin d'ora di essere disponibile ad ascoltare tutti". C'è tanto da fare, quindi, da parte di tutta la Federazione Nazionale di P.E.R. porgiamo i migliori auguri di buon lavoro a Pierluca Oldani.

