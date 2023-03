'Amica Terra'

Legnano si aggiudica il finanziamento di 15 milioni di euro per lo sviluppo urbano sostenibile. Il sindaco Radice: “Un risultato conquistato a tempo di record per cui ringrazio giunta e struttura comunale”.

Ad un anno dall’inizio del terribile conflitto che sta mettendo in ginocchio non solo Ucraina e Russia ma l’intera umanità, Rete Italiana Pace e Disarmo si fa promotrice di mobilitazioni nelle città italiane ed europee per chiedere il cessate il fuoco.

Il bosco sperimentale di Legnano sarà il primo intervento in Italia di SUPERB (Systemic solutions for Upscaling of urgent Ecosystem Restoration for forest-related Biodiversity and ecosystem services), il progetto europeo finalizzato al ripristino delle foreste, incremento della biodiversità e dei servizi ecosistemici.