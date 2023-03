Come dividere i rifiuti?

Terza tappa del Progetto AMICA TERRA organizzato dall'UPO Unità Pastorale dell'Oltrestazione di Legnano. L'incontro di martedì 7 marzo tenuto da Aemme Linea Ambiente ha avuto come tema portante la divisione dei rifiuti partendo dall'ambienti domestici. La dottoressa Grazia Giuri e il responsabile della tariffa puntuale Carlo Boschetto hanno ben illustrato i vari argomenti ottenendo da parte dei numerosi presenti una partecipazione attiva, a tratti con trasporto ed entusiasmo. L'impegno dei ragazzi è ora quello di impegnarsi in prima persona "vigilando" sulla raccolta differenziata a partire dalle proprie famiglie e degli ambienti che frequentano, oratorio, scuola, palestra ecc.

Il progetto continua con la raccolta del sondaggio on line sugli stili di vita, di consumo e di mobilità dei cittadini. Una decina di domande, che prevedono risposte in forma anonima, accedendo alla seguente pagina: https://forms.gle/SsDk5TwxyTAM69tm9

