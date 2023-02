Migliora l'aria

Da ieri le concentrazioni di PM10 sono inferiori al limite giornaliero in tutta la Regione e le previsioni sono positive anche per i prossimi giorni.

La qualità dell'aria in queste ultime ore è migliorata in tutta la Lombardia. Da ieri le concentrazioni di PM10 sono inferiori al limite giornaliero in tutta la Regione e le previsioni sono positive anche per i prossimi giorni.

Per questo motivo, a Brescia, dopo il secondo giorno consecutivo sotto al limite, da oggi non sono più attive le misure temporanee.

Inoltre, ieri si è registrato il primo giorno con valori degli inquinanti al di sotto del limite anche in provincia di Mantova, dove, per effetto delle condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti, da domani saranno disattivate le misure temporanee.

