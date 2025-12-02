Agricoltura protagonista della transizione ecologica del Milanese

Utilizzando solo le coperture di stalle, cascine, magazzini, fienili, laboratori di trasformazione e strutture agricole sarebbe possibile recuperare in Italia una superficie utile di 155 milioni di metri quadri di pannelli.

L’agrivoltaico è un'opportunità quando è sostenibile dal punto di vista ambientale, della produzione di cibo e dell’economia dell’azienda agricola, ma soprattutto se ha al suo centro un vero agricoltore, così da evitare speculazioni di altro genere. Lo ha sostenuto Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza in occasione dell’incontro sulle linee guida per la transizione energetica della Città Metropolitana di Milano, che si è svolto oggi presso la sede dell’ente, in via Vivaio 1.

“Sposiamo – ha aggiunto Rota nel corso della tavola rotonda che ha visto di fronte istituzioni territoriali, operatori dell’energia e settore primario – la possibilità di realizzare progetti di agrivoltaico “sartoriali”, costruiti intorno alla singola realtà ed esigenza produttiva; progetti, dunque, meglio concretizzabili su scale medio-piccole”.

La priorità, per Coldiretti, rimane comunque quella del fotovoltaico sui tetti. Il presidente della federazione di Milano, Lodi e Monza Brianza ha infatti ricordato come un recente studio di Coldiretti Giovani Impresa abbia stimato che utilizzando solo le coperture di stalle, cascine, magazzini, fienili, laboratori di trasformazione e strutture agricole sarebbe possibile recuperare in Italia una superficie utile di 155 milioni di metri quadri di pannelli. Un potenziale ancora oggi inutilizzato e che eviterebbe il rischio di sottrarre all’agricoltura decine di migliaia di ettari produttivi.

Il presidente Rota ha poi ricordato come l’agricoltura resti centrale nella definizione di ogni strategia che punti a una transizione sostenibile, dall’assorbimento dei gas climalteranti e di polveri sottili fino al raffrescamento dell’ambiente. Infine, ha ringraziato “la Città Metropolitana, e in particolare il consigliere delegato Roberto Maviglia, per questi momenti di confronto, che assegnano all’ex Provincia un protagonismo necessario di fronte a temi così importanti e decisivi per il nostro futuro”.

