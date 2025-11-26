La seconda MondoCircolare

L’appuntamento è nato per dare visibilità a chi crede in un modello di sviluppo sostenibile, circolare e radicato nella prossimità.

Una mattinata di lavoro, confronto e visione per gli amministratori locali dell’Alto Milanese e della provincia di Varese. Venerdì 28 novembre 2025, all’interno della seconda edizione di MondoCircolare, l’E-Work Arena di Busto Arsizio ospiterà un convegno istituzionale dedicato a sindaci, assessori e tecnici comunali, con un focus su strumenti innovativi per governare il territorio… senza pesare sulle casse pubbliche e sui cittadini.

L’appuntamento rientra nel programma di MondoCircolare, evento promosso da CircuitoLinx in collaborazione con Fondazione Aurea, nato per dare visibilità a chi crede in un modello di sviluppo sostenibile, circolare e radicato nella prossimità. La manifestazione si svilupperà per tutta la giornata (dalle 10 alle 18.30) in tre spazi complementari: area espositiva, area coworking e zona convegni, trasformando per un giorno l’arena sportiva in una vera e propria “casa della sostenibilità”.

Tre direttrici per i territori

Il convegno mattutino sarà incentrato su tre ambiti strategici per le amministrazioni locali:

Energia – verranno presentati modelli e pratiche per ridurre i consumi e migliorare l’efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture comunali, utilizzando strumenti e soluzioni che non comportano costi aggiuntivi per gli enti.

Comunicazione e informazione – un tema sempre più centrale per i Comuni: dalle opportunità editoriali di prossimità ai nuovi canali di dialogo con i cittadini, per favorire trasparenza, partecipazione e una relazione più diretta tra istituzioni e territorio.

Sostegno al commercio di vicinato – saranno illustrati strumenti innovativi di rilancio dell’economia locale attraverso meccanismi di revolving e sistemi di cashback a favore dei negozi di prossimità, con benefici immediati per il tessuto commerciale senza oneri per i bilanci comunali.

Tre leve concrete per affrontare sfide quotidiane che i piccoli e medi Comuni conoscono bene: dal contenimento dei costi energetici alla crisi del commercio locale, passando per il bisogno di

Un evento che mette in rete istituzioni, imprese e comunità

Il convegno istituzionale si inserisce in un format più ampio che punta a creare connessioni tra mondo pubblico e privato. Oltre agli incontri dedicati ai Comuni, MondoCircolare proporrà nel pomeriggio ulteriori momenti di approfondimento, come il focus su “Impresa 3.0: credito, rete e resilienza” e il laboratorio d’impresa con il progetto VoceBlu.

Durante tutta la giornata, l’area espositiva ospiterà imprese, start-up e realtà impegnate nella green economy, nella transizione energetica e nei servizi alle imprese, mentre l’area coworking sarà uno spazio operativo dedicato a professionisti e freelance.

Più che un semplice evento, MondoCircolare si propone come piattaforma di dialogo tra istituzioni, aziende e cittadini, con l’obiettivo di incentivare relazioni e acquisti di prossimità, promuovendo una cultura della sostenibilità che parte dai territori e guarda al futuro. Un’occasione interessante anche per i Comuni dell’ovest milanese e del Castanese, chiamati sempre più spesso a innovare in un contesto di risorse limitate ma di bisogni crescenti.

