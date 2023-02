Un pomeriggio, come si dice, a tutto divertimento. Pronti per la 'Grande Festa di Carnevale' organizzata dalla Pro Loco di Vanzaghello.

Un pomeriggio, come si dice, a tutto divertimento. Pronti per la 'Grande Festa di Carnevale' organizzata dalla Pro Loco di Vanzaghello, con la partecipazione del Complesso Bandistico Vanzaghellese, delle scuole e di gruppi misti. L'appuntamento è sabato 25 febbraio, con il ritrovo alle 13.45 in via Novara (angolo via Sanzio) e la partenza, alle 14.15, della sfilata che attraverserà il paese fino al parco di via Roma, dove ci saranno giochi e spettacoli.

