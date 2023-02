Comunità Energetica a Busto

Il Comune di Busto Arsizio promuove l’avvio di un percorso finalizzato alla nascita di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel proprio territorio, con l’obiettivo di aiutare contemporaneamente l’ambiente e i conti delle famiglie e delle imprese.

Il Comune di Busto Arsizio promuove l’avvio di un percorso finalizzato alla nascita di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel proprio territorio, con l’obiettivo di aiutare contemporaneamente l’ambiente e i conti delle famiglie e delle imprese. La Comunità Energetica Rinnovabile è un insieme di cittadini, associazioni, attività commerciali, artigianali, industriali e di piccole e medie imprese che si uniscono per la produzione e la condivisione di energia elettrica ad impatto zero prodotta attraverso impianti di energia rinnovabile. Rappresenta quindi una nuova opportunità per ridurre le bollette e il proprio impatto ambientale sui consumi domestici e aziendali. Come partecipare alla Comunità Energetica promossa dal Comune? E’ molto semplice, basta compilare il form pubblicato su: https://bustoarsizio.comunitaenergeticarinnovabile.it/ entro il 30 marzo. Se ne parlerà in un apposito incontro che si terrà il 28 febbraio alle 17 presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli Massari.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!