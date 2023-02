Cozzi: "874 volte grazie"

Non è stato eletto. Ma il sorriso sulle labbra gli spunta ugualmente. Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano che si era candidato per il consiglio regionale con la Lega si coccola a dovere le 874 preferenze a lui attribuite nel segreto dell'urna.

Non è stato eletto. Ma il sorriso sulle labbra gli spunta ugualmente. Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano che si era candidato per il consiglio regionale con la Lega si coccola a dovere le 874 preferenze a lui attribuite nel segreto dell'urna. "874 volte grazie - scrive sul suo profilo social - per le preferenze totali che mi sono state date e, soprattutto, per le 626 che mi sono state date a Nerviano, mai avrei pensato di poter raggiungere un risultato simile". Certo, quanto riscosso non gli consentirà di varcare le porte del consiglio regionale. "Non sono stato eletto - prosegue - ma sono veramente contento, ora testa bassa e si prosegue con maggiore impegno a lavorare per il bene di Nerviano, non si molla di un centimetro". Insomma, in Regione no, ma nel Municipio dell'ex Monastero degli Olivetani si dichiara pronto a dare battaglia dai banchi dell'opposizione.

