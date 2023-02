Garavaglia 'mister' preferenze

Più di 10 mila preferenze, per la precisione 10.329. 'Boom' Christian Garavaglia alle elezioni regionali. Già, perché l'ex sindaco di Turbigo è il più votato.

Più di 10 mila preferenze, per la precisione 10.329. 'Boom' Christian Garavaglia alle elezioni regionali. Già, perché l'ex sindaco di Turbigo (per due mandati e prima ancora vicesindaco, assessore e consigliere) è il più votato nella provincia di Milano. In corsa con Fratelli d'Italia ha, infatti, sbaragliato letteralmente la concorrenza e ora, inevitabilmente, si candida ad un ruolo da protagonista a Palazzo Lombardia (si parla di un assessorato per lui, ma ovvio bisognerà attendere le prossime ore e i prossimi giorni per avere maggiori dettagli e conferme). "Sono molto contento per il risultato - ha commentato lo stesso Garavaglia - E' il riconoscimento all'attività svolta nei due mandati da sindaco di Turbigo, che mi hanno permesso di crescere e di rapportarmi sia con il mio paese sia con tutto il territorio attorno. Oggi, allora, c'è una grande occasione, ossia quella di portare quest'area in Regione".

