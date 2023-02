L'area verde di via Paganini a Vanzaghello, 'Giardini Martiri delle Foibe'. L'intitolazione è in programma domenica 19 febbraio, alle 11.

L'area verde di via Paganini, 'Giardini Martiri delle Foibe'. L'intitolazione è in programma domenica 19 febbraio, alle 11 "A perenne ricordo di quanto la storia di ha consegnato - scrivono dall'Amministrazione comunale di Vanzaghello - Il dramma delle Foibe e dell'esodo giuliano dalmata è una tragedia che segna la nostra storia e proprio per questo motivo è ancora più doveroso e importante celebrare il Giorno del Ricordo; occorre perpetuare il ricordo di ciò che è stato ed affermare, con sempre maggiore forza, l'importanza dei valori e dei principi su cui si fonda il vivere civile del nostro Stato affinché tragedie simili non si verifichino più".

