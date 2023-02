Giorno del Ricordo e della Memoria

L’Associazione ANPI di Vanzaghello, con il patrocinio del Comune di Magnago e Vanzaghello propone due serate per ricordare ancora una volta i terribili eventi del passato legati alle persecuzioni razziali, per non dimenticare le vittime e cercare di mantenere vivo il ricordo affinchè si diffonda una cultura di pace e di rispetto del prossimo.

L’Associazione ANPI di Vanzaghello, con il patrocinio del Comune di Magnago e Vanzaghello propone due serate per ricordare ancora una volta i terribili eventi del passato legati alle persecuzioni razziali, per non dimenticare le vittime e cercare di mantenere vivo il ricordo affinchè si diffonda una cultura di pace e di rispetto del prossimo. Il primo appuntamento è per sabato 18 febbraio presso la sala consigliare del Comune di Vanzaghello, con un incontro dal titolo 'Sport e Shoah – storie di atleti perseguitati dal nazismo e dal fascismo'; la seconda serata è, invece, in programma presso la sala conferenze di via Lambruschini a Magnago, venerdì 24 febbraio.

