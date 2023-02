"L'ex sindaco Potestio: figura carismatica"

Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, la vice sindaco Anna Pavan e tutta la giunta comunale esprimono il più profondo cordoglio per la morte dell’ex primo cittadino Mauro Potestio.

Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, la vice sindaco Anna Pavan e tutta la giunta comunale esprimono il più profondo cordoglio per la morte dell’ex primo cittadino Mauro Potestio. "Mauro Potestio, nella vita legnanese fra gli anni Ottanta e Novanta, è stato una figura carismatica e di riconosciute capacità sia in ambito amministrativo e politico sia in campo professionale. Da sindaco, ha colto, per primo, la necessità di valorizzare il nostro Palio proiettandolo oltre i confini cittadini, dandogli una visibilità che non aveva mai avuto in precedenza; un’intuizione, questa, che mantiene intatta anche oggi la sua validità. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze". Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 10 nella basilica di San Magno.

