Contrasto all'abbandono dei rifiuti

Lotta serrata. Nel nome del senso civico e del rispetto per l'ambiente. Un'iniziativa promossa di recente da "Bareggio pulita" ha dato al sindaco Linda Colombo lo spunto per affermare un concetto chiave: qualcuno che smaltisce i rifiuti fuori ordinanza c'è anche sul territorio comunale, ma vietato pensare ci sia un'emergenza. Vi è, questo sì, afferma, la massima vigilanza. "Subito dopo il nostro insediamento - scrive in una nota - sul tema dei rifiuti abbandonati abbiamo intrapreso uuna durissima battaglia di civiltà per combattere questo malcostume, abbiamo inasprito le sanzioni portandole a 500 Euro e messo in campo tutte le risorse possibili, sia tecnologiche sia umane , per individuare il maggior numero possibile di furbetti". Colombo, ribadendo che la stragrande maggioranza dei bareggesi sa come trattare i rifiuti, aggiunge: "E' una questione di rispetto dell'ambiente, anche di costi a carico della collettività, il rifiuto abbandonato, oltre a deturpare il paese, genera infatti costi di smaltimento superiori che paga il comune e quindi tutti i cittadini anche coloro i quali rispettano le regole". Insomma, lasciare i rifiuti dove proprio non si può crea un duplice scompenso, ecologico ed economico. E, fa capire Colombo, per invertire l'andazzo basterebbe veramente poco. Partendo dalla consapevolezza che chi abbandona i rifiuti in modo scriteriato rende un pessimo servizio anche a se stesso, sul piano etico come su quello economico. E che a Bareggio moltissimi cittadini siano propensi a sposare la battaglia del rifiuto smaltito correttamente lo dimostra proprio l'esperienza di "Bareggio pulita", salutata dal primo cittadino come "opera di sensibilizzazione che sta funzionando".

