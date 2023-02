Altri due anni di sportello legale

Iniziativa che funziona non si cambia, ma si rinnova e potenzia. Il Comune di Bareggio, visti i buoni riscontri avuti, ha deciso di protrarre per altri due anni l'esperienza dello sportello legale gratuito.

Iniziativa che funziona non si cambia, ma si rinnova e potenzia. Il Comune di Bareggio, visti i buoni riscontri avuti, ha deciso di protrarre per altri due anni l'esperienza dello sportello legale gratuito. "I riscontri di questi anni sono stati molto positivi - spiega il sindaco Linda Colombo in una nota - sia in termini di affluenza che di soddisfazione da parte dei cittadini che ne hanno usufruito , quindi abbiamo deciso di prorogare anche per il biennio 2023-2024 la convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Milano". Lo sportello ha rappresentato in questo periodo un'oasi per i cittadini bisognosi di avere approfondimenti su questioni attinenti al diritto penale e civile che hanno potuto contare sulla consulenza di un avvocato. Il primo cittadino ha ricordato che, per poter accedere al servizio, è necessario o inviare una email all'indirizzo assistenti [dot] sociali [at] comune [dot] bareggio [dot] mi [dot] it oppure comporre i numeri di telefono 02/90369230 o 02/90369237.

