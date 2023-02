Il Duomo patrimonio Unesco?

Potrebbe essere il Duomo di Milano il prossimo bene culturale a entrare nei Patrimoni dell’Umanità tutelati dall’Unesco.

Potrebbe essere il Duomo di Milano il prossimo bene culturale a entrare nei Patrimoni dell’Umanità tutelati dall’Unesco. Qualche giorno fa, l’assessorato alla Cultura della Regione Lombardia si è mosso per candidare l’imponente e spettacolare cattedrale meneghina. E poiché tra i Beni Unesco figurano già cattedrali come Notre Dame, Chartres, Colonia, non si comprende quale sia la ragione di non inserire anche il Duomo milanese che costituisce un capolavoro assoluto del genio creativo dell’uomo, primo parametro per l’Unesco. Nelle scorse settimane è arrivata a Milano una rappresentante italiana dell’agenzia specializzata dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che per due giorni ha visitato l’intero sistema, fornendo anche indicazioni preziose sulla documentazione da mandare. Secondo il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo, l’ente che provvede alla valorizzazione, manutenzione e restauro del monumento di Milano, Angelo Caloia, la pratica sarebbe già stata avviata. Ad essere coinvolta nella richiesta, però, non è soltanto la cattedrale in sé, ma l’intero Sistema Duomo dalle cave di marmo di Candoglia sino all’ultima guglia, dal Museo all’intera storia della Cattedrale. Insomma tutto l’insieme della Fabbrica.

