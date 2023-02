Il Coro gospel Joyful Singers ha donato alla Croce Azzurra un Dae per i servizi sportivi. Così l’associazione ha organizzato un corso Blsd laico a Vanzaghello.

Il Coro gospel Joyful Singers ha donato alla Croce Azzurra un Dae per i servizi sportivi. Così l’associazione ha organizzato un corso Blsd laico presso la sala civica di Vanzaghello, cui hanno partecipato 15 coristi e 3 esterni, per un totale di 18 partecipanti. “Laico significa che ogni discente è in grado di usare il defibrillatore, che si trova per esempio nei supermercati o presso gli impianti sportivi”. I corsi Dae sono sempre attivi: basta raggiungere il numero minimo di partecipanti. Per maggiori informazioni, basta seguire la pagina Facebook di Croce Azzurra, sempre aggiornata.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!