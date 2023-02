Parrocchia: conti in rosso

Le casse della Parrocchia di Buscate sono a zero, totalmente in rosso. Nonostante le laute donazioni ricevute in occasione del Natale dai parrocchiani.

Le casse della Parrocchia di Buscate sono a zero, totalmente in rosso. Nonostante le laute donazioni ricevute in occasione del Natale dai parrocchiani, ammontanti a circa 20 mila euro, che sono risultate essere le più alte della comunità pastorale Santo Crocifisso (la comunità consta anche delle due parrocchie di Castano Primo, San Zenone e Madonna dei Poveri), queste non sono bastate a coprire tutte le spese correnti e straordinarie che solo la Parrocchia di Buscate ha dovuto sostenere nell’ultimo anno, tra cui il rifacimento del terrazzo della sala Giovanni Paolo II e la riparazione del tetto della chiesa parrocchiale a causa del parziale scoperchiamento dovuto a una tromba d’aria, pari a 45.500 euro. “A queste vanno aggiunte le spese straordinarie sostenute per l’oratorio, per la sostituzione delle porte degli spogliatoi del calcio, del forno della cucina e della caldaia dell’appartamento – spiega il parroco Don Piero Visconti – Totale quasi 22 mila euro. Di questi, quasi 20 mila appunto sono stati finanziati dalle offerte, ma ne mancano ancora quasi 50 mila. Per questo, facciamo davvero appello alla generosità dei parrocchiani buscatesi in questo momento di grave difficoltà finanziaria. Chiunque voglia aiutare anche con una donazione minima, può farlo con bonifico all’IBAN: IT96B0306909606100000070659.

