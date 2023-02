Che fine hanno fatto i San Maurini?

Agli ultimi festeggiamenti per San Mauro è balzato all’occhio che son stati distribuite solo le borse di studio e non i San Maurini, le benemerenze più alte riconosciute a personalità che si sono distinte per particolari meriti.

Agli ultimi festeggiamenti per San Mauro è balzato all’occhio che son stati distribuite solo le borse di studio e non i San Maurini, le benemerenze più alte riconosciute a personalità che si sono distinte per particolari meriti. “Abbiamo chiesto al sindaco il motivo per cui per due anni consecutivi non sono stati assegnati – spiega Franca Colombo, capogruppo di “Insieme per Buscate – Il bene di tutti” - Abbiamo saputo dal sindaco che è loro intenzione rivedere le modalità di assegnazione del San Maurino e che ciò ha portato a non riuscire a consegnarlo nei tempi canonici. Come minoranza, vista l’importanza del riconoscimento, e come segno di larga partecipazione, abbiamo chiesto di poter partecipare al procedimento e ci auguriamo che l’Amministrazione condivida con noi la rosa dei buscatesi meritevoli. Nella nostra interrogazione abbiamo ricordato che Buscate è stata capace di affrontare l’emergenza Covid grazie al lavoro dei nostri volontari e dei professionisti del settore medico, assistenziale e sicurezza, inoltre il recente conflitto russo-ucraino ha dimostrato e messo in luce l’operato di altri volontari. Tutti buscatesi che avrebbero meritato il giusto riconoscimento”. “Ringraziamo la minoranza per l’apprezzamento della tradizione dei San Maurini – commenta il sindaco Fabio Merlotti - Ricordando come sia stata introdotta proprio dal sottoscritto proprio durante l’Amministrazione Pisoni, quando era vicesindaco e assessore alla Cultura. Abbiamo interrotto la consegna delle benemerenze durante il periodo Covid per ovvie ragioni, ma si tratta di un rimando e non di un’interruzione”.

