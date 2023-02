Stella d'Argento allo Sci

Allo Sci Club Ticino di Turbigo ecco nientemeno che la Stella d’Argento al merito sportivo, riconoscimento del CONI.

Lo sci che fa rima con passione, impegno e storia. Lo sci che regala emozioni, mai come stavolta davvero uniche ed eccezionali. Sì, perché per lo Sci Club Ticino di Turbigo ecco nientemeno che la Stella d’Argento al merito sportivo, importante onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La soddisfazione e la gioia, allora, che si mischiano assieme, diventando praticamente una cosa sola, perché non è da tutti ricevere un simile riconoscimento, segno del grande lavoro che ogni giorno la società porta avanti con i tanti tesserati e sul territorio. “Sicuramente le sensazioni sono più che positive - commenta il presidente Gabriele Barozza - E’ la gratificazione per quanto fatto negli anni. La Stella d’Argento viene assegnata, infatti, a quelle realtà che hanno compiuto oltre 30 anni di attività. In particolar modo, come Sci Club, sono differenti gli ambiti in cui si concentrano le attenzioni: la ginnastica presciistica, quindi la scuola di sci, fino alle iniziative promosse sia in paese, sia fuori”. Una presenza, insomma, a 360 gradi, che ha portato la società a continuare a crescere, diventando un punto di riferimento. “Attualmente siamo oltre 200 soci - conclude Barozza - E in questo periodo di corsi, tutti i sabati portiamo in montagna più di 130 persone. L’impegno, alla fine, è tanto, per coinvolgere e far sì che chi viene si possa sentire parte integrante del gruppo. Il futuro sono certamente i giovani, che stiamo provando a inserire il più possibile al nostro interno”.

STELLA D'ARGENTO: "GRANDE SODDISFAZIONE E EMOZIONE"



