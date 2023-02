Confcommercio incontra Santagostino

Ultimo appuntamento pre-elettorale di Confcommercio: "Con la candidata per il Partito Democratico e Sindaco della Città di Settimo Milanese, Sara Santagostino, si è discusso di sanità e territorio".

Si è concluso poco fa l’ultimo appuntamento con i Candidati alle prossime Elezioni regionali che la Confcommercio di Magenta e Castano Primo ha organizzato in risposta a quanti hanno ritenuto incontrare l’Organizzazione di rappresentanza più importante a livello territoriale raccogliendo, nell’occasione quelle che possono essere le varie proposte e suggestioni cui riferirsi per gli scenari da conseguire nell’immediato futuro ma anche le varie segnalazioni riguardanti le gravi difficoltà, i problemi ed i fabbisogni urgenti che, purtroppo, il Tessuto Commerciale continua a necessitare e richiedere.

Con la candidata per il Partito Democratico e Sindaco della Città di Settimo Milanese, Sara Santagostino, si sono argomentati questi temi ma anche importanti tematiche quali quelle afferenti alla Sanità anche in ragione degli importanti incarichi ricoperti quali il ruolo di Presidente della Conferenza dei Sindaci della ATS Città Metropolitana di Milano, organismo attraverso il quale si indirizzano proposte e pareri alle ATS al fine di supportare le stesse nel garantire l’integrazione della rete sanitaria e sociosanitaria con quella sociale e per organizzare tale integrazione anche attraverso i piani di zona.

All’appuntamento per la Confcommercio Territoriale di Magenta e Castano Primo erano presenti il Presidente, cav. Luigi Alemani, i Vice-Presidenti Emilio Masperi e Oscar Zorzato, il Direttore, Dott. Simone Ganzebi e i Consiglieri dell’Associazione, Marzia Bastianello, Selena Gazziero, Alessia Merenda.

“L’incontro di quest’oggi è stato un incontro caratterizzato da fattive valutazioni riguardanti i concreti ed improrogabili desiderati espressi dal tessuto commerciale del territorio che rappresentiamo – sottolinea il Vice-Presidente Masperi – che ha bisogno di urgente ascolto ma soprattutto di un tangibile sostegno da parte di Regione Lombardia utile, anche, a sopperire a quelle che, spesso, sono pericolosi «immobilismi» che verifichiamo in certe Amministrazioni locali che, fortunatamente, proprio grazie ad opportunità che Regione offre, quali i Distretti del Commercio, abbiamo superato e stiamo superando per il bene del tessuto commerciale e, pertanto, delle attività in sede fissa ma anche delle molte attività che rappresentiamo e che svolgono il loro esercizio commerciale su suolo pubblico presso i Mercati. Quello che abbiamo condiviso è un percorso che dovrà essere caratterizzato dall’ascolto ma, soprattutto, dalla capacità di indirizzare l’utile ascolto a chi sa portare fabbisogni specifici e reali ed evitare di far cadere a «pioggia» interventi e sostegni che se non finalizzati ed indirizzati servono solamente al momento e non a sostenere progetti di lunga visione ”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!