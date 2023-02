Confcommercio incontra Gallera

L'Associazione Territoriale di Legnano e la Confcommercio Territoriale di Magenta e Castano Primo hanno incontrato Giulio Gallera in vista del voto regionale.

Pochi istanti fa si è concluso un partecipato incontro con il candidato alle prossime Elezioni Regionali per il Partito Forza Italia – Berlusconi per Fontana, Giulio Gallera, che è stato organizzato congiuntamente dalla Associazione Territoriale di Legnano e la Confcommercio Territoriale di Magenta e Castano Primo nel quale si è argomentata, grandemente la grave crisi sanitaria che ha interessato pericolosamente la nostra Regione colpendo in maniera ancor oggi percepibile moltissime realtà imprenditoriali e commerciali del territorio, circa la quale si sono potute apprendere anche moltissime “sfaccettature” e, in questo senso, la reale fotografia di quanto Regione Lombardia sia invece fattivamente intervenuta urgentemente attraverso le proprie strutture sanitarie attraverso le descrizioni fornite dallo stesso Gallera che in quel momento, di fatto storico per il nostro Paese, ricopriva il ruolo di Assessore Regionale alla Sanità ed ex Assessore al Welfare.

All’incontro, per la Confcommercio di Magenta erano presenti il Presidente, cav. Luigi Alemani, il Vice Presidente, Emiliano Masperi, il Direttore, Dott. Simone Ganzebi ed i Consiglieri dell’Associazione, Giuseppe Cantoni e Selena Gazziero.

“L’incontro non poteva che essere più che interessante in virtù di quella che è stata l’enorme esperienza ed il carico di lavoro che è stato richiesto, in un momento davvero complesso per l’intero sistema Paese e ovviamente Lombardo, all’allora Assessore Regionale Gallera – rimarca il Presidente Alemani – che non ha fatto mancare, prontamente, fattive considerazioni su quelle che saranno le iniziative che Regione dovrebbe e vorrebbe intraprendere nell’immediato a supporto non solo del sistema sanitario ma, ovviamente, per quanto di nostro più diretto interesse, a sostegno e riconoscimento del valore e prestigio espresso dal Tessuto Imprenditoriale Regionale e, nello specifico, da quello operante nella Città metropolitana di Milano che dovrebbe, come abbiamo avuto modo di condividere oggi, indirizzare molta più attenzione a quelli che sono i fabbisogni attuali espressi dagli Imprenditori e traguardare insieme a questi nuovi obiettivi e dinamiche sempre più fluenti anziché ragionare su «ipotizzati rallentamenti» quali quello che potrebbe riguardare la viabilità. Si è avuto modo anche di poter argomentare quelli che sono ormai improrogabili interventi a sostegno del commercio su area pubblica e di riqualificazione della nostra zona quale la tanto attesa cantierizzazione del progetto riguardante la superstrada Vigevano-Malpensa che potrebbe realmente apportare enormi benefici al territorio del Castanese e Magentino”.

