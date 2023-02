Comune sempre più smart

Continua il processo di digitalizzazione dei servizi del Comune di Marcallo con Casone. È quanto rileva Roberto Valenti, vicesindaco e assessore all’Innovazione, Tecnologia e Web, comunicando che sono già usufruibili dei servizi di notifica attraverso l’APP IO.

Continua il processo di digitalizzazione dei servizi del Comune di Marcallo con Casone. È quanto rileva Roberto Valenti, vicesindaco e assessore all’Innovazione, Tecnologia e Web, comunicando che sono già usufruibili dei servizi di notifica attraverso l’APP IO. Nella pratica è possibile per i cittadini attraverso un unico punto di accesso interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici digitali del Comune, direttamente dal proprio smartphone. L’App IO è scaricabile gratuitamente da Android (play store) e iOS (app store). Per accedere è necessario essere in possesso di: CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In proposito, si ricorda che CIE e SPID, insieme alla Firma Digitale, sono attivabili in Comune allo Sportello Unico del Cittadino. Questo sistema comporta quattro vantaggi fondamentali per la Pubblica Amministrazione: la visibilità dei propri servizi per il cittadino in un unico punto con un linguaggio semplice e diretto; aggiornamenti costanti e promemoria che facilitano i cittadini nella gestione degli adempimenti verso un Ente pubblico; risparmio sulle spese di implementazione tecnologica e costi inferiori per l’invio di comunicazioni ai cittadini; possibilità di pagare direttamente da messaggio o avviso cartaceo, riducendo i tempi e i costi d’incasso per l’ente. Sono stati già attivati dei servizi di notifica accessibili tramite APP IO e che riguardano il settore Servizi Demografici del Comune di Marcallo con Casone, tra questi: avviso di scadenza carta d’identità, avviso ritiro documento, informazione su appuntamento. Altri sono in corso di attivazione e riguarderanno altri settori e in particolare quello dei Servizi Tributi: dagli avvisi che riguardano la Tari (tassa su rifiuti) a quelli su IMU (Imposta Municipale Unica) e molto altro. Per informazioni: Sportello Unico del Cittadino, tel. 029796121, mail: urp [at] marcallo [dot] it.

