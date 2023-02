Olcella: pronti il centro polifunzionale e il parco

Il primo cittadino Susanna Biondi presenta il progetto che proprio in questi giorni si va completando nella frazione di Olcella.Il nuovo centro polifunzionale, che aprirà i battenti nel mese di marzo ospitando due corsi dell' UTL Università del Tempo Libero Busto Garolfo. E inoltre, i nuovi camminamenti del parco di Olcella.

Il centro polifunzionale sta completandosi pezzo dopo pezzo e il parco comunale offre nuovi camminamenti. E' una sindaca Susanna Biondi felice quella che, in una nota, spiega ai cittadini di Busto Garolfo quali siano i nuovi regali fatti alla vivibilità della frazione di Olcella. "E' quasi ultimato il centro polifunzionale - scrive - che aprirà i battenti nel mese di marzo ospitando due corsi dell'Università del Tempo Libero di Busto Garolfo (Storia locale: Camminiamo nella storia, tenuto dalla nostra super esperta Adriana Gobbo e Intarsio ligneo condotto dal bravissimo Giovanni Vernia)". Il centro si propone quindi come punto di irradiamento anche culturale e non soltanto di socialità. Ma non è questa soltanto la new entry che fa sorgere il sorriso sulle labbra della prima cittadina bustese. I suoi riflettori si illuminano anche sui nuovi camminamenti del parco di Olcella e sul campo da gioco destinato a fare la gioia di diversi ragazzi. "I lavori non sono ancora completati - spiega - mancano ancora alcune recinzioni, panchine, cestini e altre opere di completamento ma capita che il campo venga già utilizzato con soddisfazione dei nostri giovani e dei bambini accompagnati da genitori e nonni". Tutto nella consapevolezza del valore aggregativo e formativo dello sport sottolineato anche da un'iniziativa varata in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Tarra e intitolata "A scuola con lo sport". Biondi si dice contenta del fatto che questo segmento di programma proposto ai cittadini durante la campagna elettorale da cui è poi uscita vincitrice riconfermandosi al timone del paese sia prossimo al compimento. Ma, accanto alla soddisfazione, non dimentica di ringraziare anche i suoi compagni di strada: "ringrazio molto l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Rigiroli e il consigliere comunale olcellese Daniele Dianese che hanno seguito l'iter dell'intero progetto e ringrazio inoltre tutto il gruppo BGPA (Busto Garolfo paese amico, ndr) perché questi risultati si ottengono solo quando si sa veramente lavorare di squadra". Nel novero della gratitudine Biondi mette anche il responsabile dell'area demanio e lavori pubblici Giuseppe Sanguedolce e la geometra Paola Morlacchi. In definitiva, un traguardo in cui ognuno ci ha messo la sua goccia di impegno e competenza.

