Zelensky a Sanremo: "Inaccettabile"

"L'invito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'ultima serata del festival di Sanremo è un'iniziativa che riteniamo inaccettabile".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - L'invito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'ultima serata del festival di Sanremo è un'iniziativa che riteniamo inaccettabile. Il contesto è assolutamente inadatto alla partecipazione di un leader politico di un altro Paese, inoltre il servizio pubblico televisivo non ha fra i suoi compiti di fare propaganda e di sponsorizzare un capo politico, a prescindere dall'identità del soggetto in questione. Per questo Per l'Italia con Paragone, attraverso l'avvocato Andrea Perillo, ha deciso di lanciare una diffida contro la partecipazione di Zelensky che può essere scaricata online in PDF e poi inviata alla Rai, per lanciare un chiaro segnale ai vertici della televisione pubblica e per fare in modo che tornino sui propri passi. Questa assurda decisione della Rai non può essere accettata e non può passare sotto silenzio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!