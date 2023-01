Superiori: ultimi giorni di pre-iscrizioni

Gennaio è il mese della ‘scelta’ per tanti nostri ragazzi e ragazze. Gli Istituti hanno organizzato diversi open-day. E a Castelletto, primi lavori per il 'Liceo del Castello'.

Tutti i genitori di figli in età post adolescenziale sono alle prese con le iscrizioni alla Scuola Secondaria di secondo grado. Dopo open days, consigli pratici degli insegnanti circa la futura scuola da scegliere, il passaparola tra amici, compagni di scuola etc etc, la scelta ora si deve compiere. Decisione non facile: affidiamo con tanta speranza ad una istituzione scolastica i nostri figli, appena adolescenti,... e dopo cinque anni li ritroviamo maggiorenni ed adulti anagraficamente. Saranno anche diventati ‘maturi’, tali da affrontare la vita quotidiana, le gioie, ma anche le tribolazioni? Il compito della scuola ed essenzialmente del corpo insegnante è di vitale importanza. Svolgere l’attività dell’insegnamento richiede un grandissimo impegno. Le scorse settimane è stato presentato ufficialmente il nuovo Liceo bilingue di Castelletto di Cuggiono (‘Liceo del Castello’, n.d.r) presso la Scala di Giacobbe. Queste e tante alte riflessioni sono state sviluppate dal professor Ermanno Puricelli e dalla professoressa Elena Di Caro; il primo, futuro dirigente, dopo una lunga carriera nella scuola pubblica come dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Arconate e di Buscate; la seconda, dopo una quarantennale attività didattica nel ruolo di docente presso il Liceo Quasimodo di Magenta. “Mai come ora è fondamentale la sintonia tra docente e studente, indispensabile per valorizzare l’apprendimento e trovare un buon metodo di studio che incoraggi lo studente, lo gratifichi sotto il profilo umano innazitutto , poi sotto il profilo scolastico”. “Occorre fare emergere le potenzialità di ciascuno, le doti, i talenti in gran parte nascosti nei nostri ragazzi, per trasformarli in effettive competenze di vita quotidiana culturale e professionale” ricorda il prof Puricelli. “Si procederà con gradualità al riallineamento di tutti gli studenti per portarli al quinto anno ad avere un buon livello linguistico”.

Proprio in questi giorni, a Castelletto di Cuggiono, sono iniziati i primi lavori per rimettere in servizio la storica residenza 'Santa Marta' per il nuovo 'Liceo del Castello'.

