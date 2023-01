Cecchin-Strada: confronto a Legnano

In vista delle imminenti elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, 'Insieme per Legnano', con 'Legnano Popolare', ha organizzato n confronto politico a sostegno dei candidati civici. Di fronte Elisabetta Strada e Walter Cecchin.

In vista delle imminenti elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, 'Insieme per Legnano', con 'Legnano Popolare', ha organizzato n confronto politico a sostegno dei candidati civici. L'appuntamento, allora, è martedì 31 gennaio alle 21 nella sala Leone da Perego e vedrà gli interventi di Elisabetta Strada (consigliere regionale Lombardia Civica 3.0, consigliere uscente che si ricandida per la lista Terzo Polo a sostegno di Letizia Moratti) e di Walter Cecchin, vicesindaco di San Giorgio su Legnano, candidato civico nella lista Patto Civico per Majorino Presidente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!