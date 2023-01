Un Convegno su Marcora

Il Convegno si svolgerà sabato 4 febbraio in Sala Virga organizzato dal Comune di Inveruno e il Centro Studi Marcora.

Il Comune di Inveruno e il Centro Studi Marcora organizzano il convegno ‘Giovanni Marcora, tra storia e attualità’ in occasione del 100° anniversario dalla nascita e del 40° anniversario della morte di Giovanni Marcora. L’appuntamento è per sabato 4 febbraio presso la Sala Virga alle 10. Dopo il saluto del Sindaco Sara Bettinelli, vi sarà la presentazione del volume ‘Costruire l’Europa – Marcora a Bruxelles’, a cura dell’autore Emanuele Bernardi, con Piero Bassetti, Giuseppe Guzzetti e Bruno Tabacci e le testimonianze di Mariapia Garavaglia e Patrizia Toia. Durante l’incontro è prevista l’apertura straordinaria e finissage della mostra “La politica del coraggio”, allestita in occasione del centenario della nascita del Senatore e Sindaco Giovanni Marcora, a cura di Francesco Oppi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!