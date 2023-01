Natalia Moskal è una cantante di origine polacca, ma anche autrice, traduttrice e proprietaria di una casa editrice.

Da oggi è in radio e in digitale “SOLE AD EST” (Fame Art / Artist First), il nuovo brano della cantautrice polacca NATALIA MOSKAL.

Il brano è disponibile al seguente link: https://nataliamoskal.lnk.to/Soleadest.

“Sole ad Est”, scritto dalla stessa Natalia in collaborazione con Paola Candeo e coprodotto con Michal Fox Krol, è un brano dalle sonorità elettroniche, vocalmente impegnativo e dall’intensa interpretazione.

La cantautrice racconta i momenti condivisi con una persona cara, la difficoltà di doverla lasciar andare e il desiderio di averla ancora vicino. Allo stesso tempo, evoca uno scenario irraggiungibile dagli altri, dove poterla rincontrare e sentirla accanto.

«Il brano parla del dolore connesso alla perdita di qualcuno che ami e dell’impossibilità di riavere quella persona di nuovo con te – afferma Natalia Moskal – Io l’ho dedicato a mia nonna, una delle persone più importanti della mia vita che è deceduta poco dopo che ho finito di registrare il brano. Il mio desiderio era scrivere una canzone che potesse far emozionare ed essere la colonna sonora per la vita di molte persone, con un testo che rimandi a chiunque ti sia stato vicino nel corso della vita».

Natalia Moskal è una cantante di origine polacca, ma anche autrice, traduttrice e proprietaria di una casa editrice. Dal 2017 ad oggi ha pubblicato tre album: “Songs Of Myself” (2017), “Bunt Młodości” (2018) e “There Is a Star” (2020). La sua musica spazia dal genere pop, al soul, R&B ed elettronico. A novembre 2019, Natalia pubblica il suo primo singolo in italiano “Imperfetta” che segna il suo esordio sul mercato musicale italiano. Il video del brano “Tu vuò fa l’Americano”, estratto dal suo ultimo album, è stato nominato come Best Cover ai Berlin Music Video Awards 2021. Lo scorso anno l’artista ha realizzato lo spettacolo teatrale “Ieri, oggi, domani” ispirato alla vita di Sophia Loren.

