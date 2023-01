Fermato ladro di autovetture

Per fermarlo hanno attuato un blocco stradale. E la cosa, per loro, ha comportato parecchi rischi. Per questo il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi, agli agenti di Polizia Locale che hanno bloccato un ladro di autovetture attraverso un blocco stradale, ha riservato una particolare gratitudine.

Per fermarlo hanno attuato un blocco stradale. E la cosa, per loro, ha comportato parecchi rischi. Per questo il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi, agli agenti di Polizia Locale che hanno bloccato un ladro di autovetture attraverso un blocco stradale, ha riservato una particolare gratitudine. "L'indagine della Polizia Locale di Parabiago durava da tempo - dice in una nota - ma una volta bloccato tra due autovetture della Polizia, il malintenzionato ha inserito la prima marcia ed è scappato andando a urtare violentemente l'autovettura della Polizia Locale con a bordo un agente". Un altro agente era in prossimità di quel punto e un terzo dietro la vettura. Quello che era alla conduzione dell'auto ha dovuto essere sottoposto ad accertamenti. L'episodio apre al sindaco parabiaghese la strada per ricordare la preziosità dell'attività dei vigili per garantire tranquillità e sicurezza alla cittadinanza: "Di certo - conclude - chi si occupa di far rispettare le regole e garantire la nostra sicurezza , anche stradale, rischia tutti i giorni in prima persona, è bene ricordarlo quando parliamo dei vigili urbani e li vediamo al lavoro".

