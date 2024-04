Incendio in un condominio

Diversi mezzi dei Vigili del fuoco di Legnano e Inveruno e anche il nucleo SAF: sono intervenuti nelle scorse ore per un incendio scoppiato in un condominio di Parabiago.

Diversi mezzi dei Vigili del fuoco di Legnano e Inveruno e anche il nucleo SAF: sono intervenuti nelle scorse ore per un incendio scoppiato in un condominio di Parabiago in via Ugo Foscolo 20. Nessun ferito, ma a causa dell'intenso fumo sprigionatosi sono state evacuate dieci persone (tra cui sette bambini), di cui quattro tratte in salvo dopo che si erano rifugiate sul tetto dell'edificio. Per tutte si è resa necessaria l'ospedalizzazione presso gli ospedali di Legnano, Rho e Busto Arsizio. L'incendio ha avuto origine dal piano terra del fabbricato di corte e, dopo la messa in sicurezza, i Carabinieri di Parabiago lo hanno posto sotto sequestro.

