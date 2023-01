Tra animali e falò

"Le tradizioni, quelle belle! Abbiamo acceso un grande faló nel pomeriggio, in oratorio, in memoria di Sant’Antonio abate… abbiamo pregato e abbiamo fatto festa"

Un pomeriggio di suggestioni, semplicità, voglia di stare insieme. Nonostante le previsioni fossero molto avverse, il tempo ha favorito l'iniziativa dell'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono che ha proposto un bel momento di festa per Sant'Antonio. "Le tradizioni, quelle belle! Abbiamo acceso un grande faló nel pomeriggio, in oratorio, in memoria di Sant’Antonio abate… abbiamo pregato e abbiamo fatto festa - commentano dall'Oratorio cuggionese - Tanti i ragazzi con le loro famiglie! Anche i nostri amici a quattro zampe hanno partecipato ricevendo la benedizione. Grazie per questo bel momento che ci ha riscaldato il cuore!"

