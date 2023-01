La giunta di Magnago retta dal sindaco Dario Candiani ha dato il via libera al progetto definitivo per l'ampliamento dei loculi nel camposanto di Bienate.

L'esigenza esiste continuamente. Perché, come sempre si nasce, sempre si muore. E anche il Comune di Magnago, per venire incontro alle esigenze di tumulazione dei cari estinti e dei loro cari desiderosi di portare loro un fiore, un cero o una preghiera, cerca di predisporsi adeguatamente. La giunta retta dal sindaco Dario Candiani ha dato il via libera al progetto definitivo per l'ampliamento dei loculi nel camposanto di Bienate. "Lo strumento programmatorio dei cimiteri cittadini - si legge nella delibera con cui si adotta l'opera - ha indicato un dimensionamento e una stima del fabbisogno valido un ventennio, sino al 2025, stimato in base alle indicazioni dei dati a livello europeo e del comune di Milano, prevedendo un incremento al ricorso alla cremazione che di fatto non si è attuato". La richiesta prevalente sembra riguardare ancora la forma di sepoltura della tumulazione in loculo, da qui la decisione del comune di dotare il cimitero bienatese di nuovi spazi. L'importo dei lavori ammonta complessivamente a 482 mila euro.

